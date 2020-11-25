Aralık ayı ikizler burcu yorumu yeni ilişkiler gündemde!

Sevgili yükselen ikizler sizlerle Aralık ayını masaya yatıracağız. 22 Aralık'a kadar güneş ve yönetici gezegeniniz Merkür yay burcunda olacak ayın büyük bir çoğunluğu odağınız ikili ilişkilerinizde evliyseniz evliliğinizde, aşk hayatınız varsa aşk hayatınızda, iş ortaklıklarınız varsa iş ortaklıklarınızda her türlü ikili ilişkiyle ilgili odağınız bu ay dikkat çekiyor sevgili yükselen ikizler. Bazılarınız yeni bir başlangıç yapabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir yada hali hazırdaki ilişkinizde bir problem varsa Merküründe desteği ile o ilişki problemlerini çok güzel çözebilirsiniz.

Evliyseniz eşinizle ilgili güzel bir gelişme olabilir, ticari ortaklıklarınız varsa güzel bir destek olabilir özellikle ticari faaliyetleriniz varsa güzel imzalar yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. Güneş ve Merkür 20-21 Aralık'ta kavuşma açısında olacak hani hep diyorsunuz ya bana güzel bir tarih ver diyete başlıyacağım, iş kuracağım, evleneceğim alın size güzel bir tarih 20-21 Aralık'ı kesinlikle kaçırmayın güneş Merkür kavuşumunda yapacağınız başlangıçlar güçlü olacaktır. 14 Aralık'ta yılın son güneş tutulması gerçekleşecek güneş tutulmaları yeni ayla gerçekleşir ve yeni başlangıçlar için bir göksel müdahaledir evlilikle ilgili, aşk hayatınızla ilgili, ortaklıklarla ilgili yeni kararlar alacaksınız. Güneş tutulması diyorki ilişkilerinizle ilgili sürüncemeli bir konu varsa netleşmeyen bir şey varsa bu tutulmayla beraber netleşiyor olacak.

İş ortağınız, evliliğiniz yada ilişkide olduğunuz biriyle ilgili netleşmeyen ne varsa bir karara bağlanacak ama güneş tutulması yeni başlangıçları da anlattığına göre her an hayatınıza eğer bekarsanız yeni birileri girebilir. 21 Aralık itibari ile güneş oğlak burcuna giriyor Merkür'de artık oğlak burcunda demek ki 21'nden sonra finansal konular, maddi tablonuz, ailenizle olan ortak harcamalar ön plana çıkıyor gelir giderler, banka ödemeleri, tazminat, nafaka bütün finansal konular ön plana çıkmaya başlıyor işin içinde Merkür var Merkür diyor ki ben sizin finansal alanınızı bir düzenleyeceğim diyor. 21'nden sonra sağlığınıza dikkat edin yükselen ikizler.