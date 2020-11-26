Habertürk canlı yayınında 'fare' ve 'kabak' kavgası! Deniz Zeyrek ile Mete Yarar birbirine girdi

Habertürk canlı yayınında gazeteci Deniz Zeyrek ile Mete Yarar arasında yaşanan "fare" ve "kabak" tartışması yaşandı.

Ankara’dan yayına bağlanan Zeyrek, “Başka var mı konuşacak” demesi üzerine Yarar, “12’den sonra kabağa dönüşüyor” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Zeyrek, “Fareye dönüşmekten iyidir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Dakikalar sonra alevlendi!

“Katılıyorum katılıyorum” diye yanıtını geçiştiren Yarar’ın ardından Zeyrek değerlendirmelerini sürdürdü. İlerleyen dakikalarda Yarar programın sunucusu Veyis Ateş’in sözünü kesti ve şunları ifade etti:

Deniz Zeyrek'le kafa kafaya girerim

"Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim. Ben ona kabak dedim, adam adam gibi fare lafını geri alsın. Edepse son kez söylüyorum fare lakabı takarak, ben sana kabağa dönüş dedim. Edep dersi verdiğin adama bak ya. Geçen Hafta Nedim Şener’e ayar veriyordun. Lafa bak ya, fare. Bir daha senin olduğun programa çıkan… Bu kadar. Tamam arkadaşım. Senin ayarın bu."

Senin ayarın bu, seviyen bu

Zeyrek, “Dinler misin lütfen” diye ara girdiğinde ise Yarar şöyle devam etti: "Ne dinleyeceğim seni? Senin ayarın bu, seviyen bu." Veyis Ateş de Mete Yarar'ı sakinleştirme çalıştı ancak Yarar canlı yayında programı terk etti.