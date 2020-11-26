Merve Boluğur: Haç kolyesi takmayı seviyorum!

Boluğur, dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine, ‘’Haçı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım’’ dedi. Boluğur, son günlerde kurallara uyarak sokaklarda maskesiz bir şekilde gözükmesiyle gündem olmuştu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabından sıklıkla hayranlarının sorularına yanıt veren Boluğur, yine takipçileriyle bir soru cevap sohbetine girdi.

Hayranlarının sorularına samimi cevaplar veren Boluğur, boynundaki haç kolyeden, dini inancı ve özel hayatına kadar pek çok soruyu yanıtladı. Son olarak Burak Dayı’dan ayrılan Boluğur, ‘Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne? sorusuna, nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum. Öncelikli kılmayan adamı tercih etmiyorum’’ yanıtını verdi.