Yonca Evcimik yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler' yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu

Yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler'in kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyleyen 57 yaşındaki Yonca Evcimik, görünüşe göre başarıya ulaşamadı. Şarkı, yayınlanmasının ardından sosyal medya birçok kullanıcının tepkisini çekti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi. Kadına karşı şiddete tepki göstermek isteyen Evcimik, şarkısının sözleriyle tam aksi mesajlar verdi.

Yonca Evcimik, 'Ayıp Şeyler' şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.