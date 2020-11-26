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MEDYA

Habertürk stüdyosu karıştı Mete Yarar Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!

Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile Haber Türk Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar arasında gerginlik yaşandı. Yarar, Zeyrek'in kendisine fare demesine sinirlenip yayını terk etti.

Habertürk televizyonunda Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile Haber Türk Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar arasında gerginlik yaşandı. 

Deniz Zeyrek, Mete Yarar'ın "12’den sonra kabağa dönüşüyor" sözlerine, "Fareye dönüşmekten iyidir" dedi. Bir süre daha konuşmasına devam eden Zeyrek ve stüdyo konukları, Yarar'ın dakikalar sonra verdiği tepkiyle şaşkına döndü.

"Deniz ile kafa kafaya girerim"

Zeyrek'in kendisine 'fare' demesine sinirlenen Yarar "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim, söylüyorum" dedi.

Sözlerine "Ben ona 'kabak' dedim, adam gibi 'fare' lafını geri alsın" diye devam eden Yarar, "Edepse son kez söylüyorum, bana fare lakabı takamaz" dedi.

"Bir daha seninle aynı programa çıkan var ya.."

Deniz Zeyrek'in "Ben kendime söyledim" sözlerini dinlemeyen Yarar, "Bakarsın sosyal medyaya, geçen hafta edep dersi veriyordun, bir daha seninle aynı programa çıkan var ya.." diyerek stüdyoyu terk etti.

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