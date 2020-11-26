Yengeç burcu Aralık ayı yorumları iş hayatına dikkat!

Yengeç burcunu Aralık ayında neler bekliyor? Sevgili yükselen yengeçler 22 Aralık'a kadar güneş yay burcunda Merkür'de yay burcunda hatta güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. Ayın büyük bir bölümü odağınız iş hayatınızda kariyerinizde, kariyer ilişkilerinizde çalışmıyorsanız günlük hayatı yönetme biçiminizde ve sağlığınızda olacak. Çok çalışıp yorulacağınız bir ay işler çok yoğun müthiş bir tempo var yılı kapatırken bu son derece dikkat çekiyor. Bazılarınız aradığı işi bulabilir!

İş hayatında bir hareket olabilir bir haber gelebilir çalışmıyorsanız evinizde de yoğunsunuz herşeyi yetiştirme planlama halinde olacağınız bir ay olacak. Sağlığınıza biraz odaklısınız, sağlığınızda bir hassasiyet olabilir lütfen dikkat edin. 20-21 Aralık’ta güneş Merkür kavuşumu var buda demek oluyorki yeni başlangıçlar için 20-21 Aralık çok önemli. 20-21 Aralık’ı lütfen iyi değerlendirin o tarihlerde yapacağınız bir başlangıç uzun süreli olacaktır yani size bir getirisi olacaktır.

14 Aralık 2020 tarihinde bir yeni ay var fakat bu yeni ayın özelliği bu aynı zamanda bir güneş tutulması yılın son güneş tutulamsı tam güneş tutulması. İş ortamınızda birtakım değişiklikler sizi bekliyor şu sürçte kariyerinizde bazı değişimler olabilir. Bu ne demektir iş ortamınızda birileri gider birileri gelir çalışma şeklinizde değişiklik olabilir, bir iş teklifi gelebilir, kariyerle ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir bunlar son derece dikkat çekiyor sevgili yükselen yengeçler. Onunda dışında günlük rutinlerinizde bazı değişiklikler olabilir bu güne kadar belki çalışmıyorsunuz ama sizlerinde bir günlük hayatı planı, programı var ve orda birşeyleri farklı yapmaya başlayacaksınız belki daha pratik daha verimli olmaya başlayacaksınız.