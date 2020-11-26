Aslan Aralık ayı burç yorumları aşkla ilgili gelişmeler var!

Sevgili yükselen aslanlar sizlerin doğum haritasında ayın 22'sine kadar güneş ve Merkür yay burcunda olacak. Güneş, Merkür kavuşumu yaşanacak buda demek oluyorki 22'sine kadar odağınız aşkta, sosyal çevre ilişkilerinde, varsa çocuklarınızda, yatırımlarınızda, yeteneklerinizde kiminiz yepyeni aşklara çekiliyor, kiminiz hali hazırda aşk ilişkisini toparlamaya çalışıyor. Biraz çapkınsınız, biraz sosyalsiniz, keyiflisiniz!

Ebeveyn aslanlar çocuklarınıza odaklısınız onlarla olan iletişiminiz ortak planlarınız çok dikkat çekiyor bazılarınız hobileriyle ilgilenebilir siz yükselen aslanlar yeteneklisinizdir zaten bir hobim yeteneğim yok diyorsanız siz farkında değilsiniz demekki bu hayatta yeterince desteklenmemişsiniz bu bir an önce kendinize bir hobi edinin o zaman siz bile kendinize şaşıracaksınız. Bazılarınızın borsa tarzı yatırımlarla ilgili gündemleri olabilir Merkür’de orda gayet destekleyici.

Sevgili yükselen aslanlar 20-21 Aralı tarihinde güneş Merkür kavuşumu var bazen soruyorsunuz ya ben bir şeye başlıyacağım ne zaman başlıyayım alın size tarih 20-21 Aralık güneş Merkür kavuşumunu değerlendirin bir başlangıç yapacaksanız kaçırmayın. 14 Aralık 2020 tarihinde bir yeni ay var bu yeni ayın özelliği aynı zamanda bir güneş tutulması olması. 14 Aralık 2020 tarihinde yılın son güneş tutulması gerçekleşiyor. Aşkla ilgili yeni gelişmeler var. Güzel bir ilişkiniz varsa ileri seviyeye taşıyabilirsiniz, belki evlilik teklifi edeceksiniz, belki evlilik teklifi alacaksınız yada yeni bir ilişkiye başlayacaksınız ama aşk hayatınızla ilgili birtakım gelişmeler var. Bu tutulmayla beraber bazılarınızın hayatına çocuk planları gelebilir