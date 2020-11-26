Akrep Aralık ayı burç yorumları para konularına dikkat!

Hayatınızda yeni bir başlangıç yapacaksanız bu tarihe dikkat Akrepler! Sevgili yükselen akrepler 22 Kasım'a kadar güneş yay burcunda Merkür yay burcunda. Ayın 22'sine kadar konsantrasyonunuz odağınız bütün aklınız fikriniz parada. Finansal tablonuzu masaya yatırmış inceliyorsunuz nereye ne para harcıyım nerden ne para gelir bu son derece dikkat çekiyor. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapmayı planlıyorsanız 20-21 Aralık imzalar için çok güzel. Bu tarihi bir kenara not edin!

14 Aralık’ta bir yeni ay var ama bu yeni aydan ziyade aslında burada önemli olan 14 Aralık’ta bir güneş tutulması var güneş tutulmaları yeni ayla beraber olur ve güneş tutulmaları bir göksel müdahaledir ne için yeni başlangıçlar için. Bu güneş tutulması maddi konularda ve kariyer konularında önemli bir takım başlangıçları tetikliyor sevgili yükselen akrepler. Maddi konularda bir takım değişiklikler var, maddi konularınız, finansal tablolarınız ön planda elinize toplu bir para geçebilir.

21 Aralık itibari ile güneş oğlak burcuna geçiyor Merkür’de oğlak burcunda olacak. Planlar, kararlar, birilerini fikir sorma bunlar son derece dikkat çekiyor. Bazılarınızın bir eğitim planı olabilir, sözleşmeler, imzalar yılı bitiriyorken dikkat çekiyor olabilir, ticari konularınız varsa orada bir hareketlenme olabilir. Ay boyu Venüs akrep burcunda aşk ilişki fırsatları getirebilir Venüs yükselenden geçerken, estetik müdahaleler için doğru bir ay .