Taksiciler Ekrem İmamoğlu'nu yuhaladı! UKOME 6 bin yeni taksi teklifini reddetti

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını protesto eden grup arasında tartışma çıktı.

İmamoğlu içeri girerken gruptakiler 'yuh' çekti Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. 'Kim yuhaladı beni' diye sorup taksicilerle tekrar tartışan İmamoğlu daha sonra içeriye girdi. Toplantıya alınmayan taksiciler ise uzaklaştı.

6 bin yeni taksi planı görüşüldü

Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen UKOME toplantısında 6 bin yeni taksi projesi görüşüldü. Projede kendilerine bin plaka verilmesi öngörülen minibüs ve taksi dolmuşçular kendileriyle ilgili bölümün ayrı oylanmasını istedi.

Önce dolmuş ve minibüs önergesi reddedildi

İmamoğlu, 250 dolmuşçu ve 750 minibüsçü için ayırdıkları bin yeni plakayı ayrı oylatacağını söyledi. Tüm itirazlara rağmen İmamoğlu, dolmuş ve minibüs önergesini oylattı. Oylamada, minibüs ve dolmuşlarla ilgili oylama oy çokluğu ile reddedildi.

6 bin yeni taksi teklifi reddedildi

İmamoğlu ordandan da "İstanbul'a kiralama yöntemiyle 6 bin taksi" teklifini oylamaya sundu. 6 bin yeni taksi teklifi de Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin ret vermesi nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi. Oylama sonucuna Ekrem İmamoğlu tepki gösterirken, toplantı sonrası tartışma çıktı.