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Erdoğan "Türkiye siber saldırılara uğruyor"

Cumhurbaşkanı erdoğan, 4. Uluslararası kadın ve adalet zirvesi'nde son dakika açıklamalar yaptı. Bilindiği üzere kadın ve demokrasi derneğinin, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı ile birlikte düzenlediği 4. Uluslararası kadın ve adalet zirvesi bugün başladı.

Her 2 yılda bir gerçekleştirilen zirvelerde siyaset ve tema özelinde önemli isimleri ağırlayan kadem, bu sene ki zirvede dijitalin insan hayatına avantaj ve dezavantajlarını dünyaca ünlü yazarlar, psikologlar, akademisyenler, araştırmacılar ve aktivistlerin ağzından dinleme fırsatı sunuyor. 28 kasım’a kadar devam edecek olan zirve bu yıl çevirimiçi katılım ile gerçekleştiriliyor. ‘’dijital çağra insan kalmak’’ ana temalı zirve’nin açılışını ise cumhurbaşkanı erdoğan yaptı. Erdoğan, "bilindiği gibi 2016'da 4. 5g bu yapıya geçmiştik.Şimdi 5G sürecindeyim. O zaman da ben bunu ifade ettım ama anlaşılmakta biraz zorlandık." ifadelerini kullandı.

Kadın ve adalet zirvesine canlı bağlantıyla katılan cumhurbaşkanı erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi. . . Erdoğan, "geniş bant ınternet abone sayısı 77 milyonu, sabit geniş bant abone sayısı 14 milyonu, fiber abone sayısı 3. 5 milyonu, makineler arası iletişim abone sayısı 6 milyonu geride bıraktı. " bilgisini verdi. 

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