Terazi burcu Aralık aylık burç yorumları yeni kararlar sizi bekliyor!

20-21 Aralıkta sizi yeni başlangıçlar bekliyor Teraziler! Aralık ayında terazi burcunu neler bekliyor? Aralık ayında 22'sine kadar güneş yay burcunda olacak Merkür'de yay burcunda. Ayın büyük bir bölümü zihniniz çok faal planlar yapıyorsunuz kararlar vermeye çalışıyorsunuz kafa biraz karışık birilerine sürekli bir şeyler danışıyorsunuz bu son derece dikkat çekiyor. Yakın çevre ilişkileriniz kardeşler, yakın akrabalar, yakın dostluklar onlarla ortak planlarınız olabilir yada onların hayatında olup bitenlere müdahil olduğunuz bir ay da olabilir.

Bazılarınızı eğitimler bekliyor, eğer ticari faliyetleri varsa sizi güzel imzalar bekliyor. Aracınızla ilgili bir gündeminiz olabilir bir araç mı alsam, satsam mı bu düşünceler içinde olabilirsiniz. 20-21 Aralık’ta güneş Merkür kavuşumu var yeni başlangıçlar için çok güzel bir tarihtir. 20-21 Aralık’ı not edin ve lütfen değerlendirin işleriniz hayırlı gider uzun vadeli olur. 14 Aralık tarihinde bir yeni ay var ama bu yeni aydan ziyade aslında bir güneş tutulması güneş tutulmaları yeni ayla beraber olur ve yılın son güneş tutulması.

Bu tutulmayla beraber iletişim, planlar, kararlar, seyahatler, eğitimler bütün bu konular hayatınızda çok belirleyici olacak. Mesela kardeşiniz evlenebilir yakın akrabalarınızla ilgili ortak bir gündem olabilir, bir eğitim kararı gelebilir, ticarete giriyorum diyebilirsiniz. 21’i itibari ile yaşam alanınız, eviniz, gayrimenkulünüz ve ailevi ilişkiler son derece dikkat çekiyor. Aileyle ortak gündemler, planlar belki bazılarınızın daha ciddi konuları var nişan, söz, kına olabilir.