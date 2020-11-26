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Kahramanmaraş'ta feci kaza kamerada! Metrelerce sürüklendi

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan adam ağır yaralandı. Kazazedeye otomobilin çarpma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısındaki evine gitmek isteyen 39 yaşındaki Nesimi Y.’ye, Hanifi Ç.’nin kullandığı 46 FC 818 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak asfalta düşen Nesimi Y., ağır yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar ile oto servisine aracını bakıma getiren bir doktor koştu. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Nesimi Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, Nesimi Y.’nin, etrafına bakmadan yoldan geçmeye çalışması ve otomobilin çarpması ile asfalta fırlaması yer alıyor.

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