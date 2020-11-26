Taş kadayıf nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Kadayıfınızın hamurlarını arzu ederseniz yufkacılardan alabilir, arzu ederseniz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Biz bu tarifimizde hamurundan şerbetine tatlımızın her şeyini kendimiz yapmayı denedik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz taş kadayıfın malzemeleri ve yapılışı. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

1 su bardağı un, 3 silme yemek kaşığı irmik, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 küçük paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çimdik tuz, şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, 2-3 damla limon, içi için ceviz.

Hazırlanışı;

Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 2 bardak su ile 2,5 bardak suyu küçük bir tencerede karıştıralım. Kaynamaya başlayınca üzerine 2,3 damla limon sıkıp 10 dk kadar daha kaynamaya bırakalım. Hamur için verilen tüm malzemeleri çırpalım. Krep hamuru kıvamında bir hamur elde edelim. Ağzı kapalı 10 dakika mayalandıralım. Mayalanan hamurdan yarım kepçe kadar ocakta ısıttığımız yapışmaz tavaya akıtalım. Üzeri göz göz olup altı hafif kızarıncaya kadar tek taraflı pişirelim. Pişirdiğimiz hamurdan bir tane alıp beyaz kalan kısmına bir tutam ceviz yerleştirelim ve börek şeklinde katlayalım. Açık uçları bastırarak birleştirelim. Kızdırdığımız yağda rengi koyulaşana kadar kızartalım ve önceden kaynatıp soğuttuğumuz şerbetimize atalım. İki üç dakika şerbetini çektikten sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...