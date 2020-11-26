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Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e dava açıldı

Geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fikir ve yazıları sebebi ile Tokat Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşması Tokat Milletvekili Özlem Zengin tarafından engellenen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e yine Özlem Zengin tarafından sosyal medyadaki yorum ve düşünceleri için dava açıldı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fikir ve yazıları sebebi ile Tokat Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşması Tokat Milletvekili Özlem Zengin tarafından engellenen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e yine Özlem Zengin tarafından sosyal medyadaki yorum ve düşünceleri için dava açıldı.

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