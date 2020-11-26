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Yonca Evcimik'ten şaşırtan şarkı

Yonca Evcimik 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yayınladığı şarkı ters etki yarattı. Evcimik yeni şarkısı "Ayıp Şeyler" ile dinleyenlerini kızdırdı.

Yonca Evcimik'in, Ayıp Şeyler şarkısının sözleri ağır eleştiriler aldı. Kadına Şiddete karşı farkındalık yaratmak istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, yeni çıkardığı şarkının sözleriyle dinleyicileri tarafından topa tutuldu. Şarkının içerisinde geçen, "tecavüz dayak kesmedi mi sizi" "ahlaklı ol ki sen hak ettiğin gibi sevsinler" gibi sözler tepkilere sebep oldu.

Bir süredir sessizliğini koruyan şarkıcı Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde yeni bir albüm anlaşması yaptığını açıklamış ve Twitter hesabı üzerinden merkezi Amerika'da olan Uluslarası Yapım ve Müzik Şirketi LLC ile anlaştığını açıklamış ve bu albümde yer alan "Ayıp Şeyler" şarkısıyla kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.

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