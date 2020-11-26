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Konya'da takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına uçtu

KONYA'da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

KONYA'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, M.Y.Ö. (33) idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise yan tarafta bulunan evin çatısına düştü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan; kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.

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