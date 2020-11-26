Meral Akşener: Parlamenter sisteme geçmemiz gerektiği görülüyor
Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Maliye Bakanlığındaki görev değişimi konusunda konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
Akşener, Maliye Bakanlığındaki görev değişimi konusunda, "Değişikliklerin sonucuna bakmak lazım. Demek ki; partili cumhurbaşkanlığı sistemi iyi gelmedi. Eskiye dönelim demiyorum ama geçmişten ders çıkarıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmemiz gerektiği görülüyor" ifadelerini kullandı.