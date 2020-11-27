BIST 1.342
DOLAR 7,87
EURO 9,38
ALTIN 458,18
MEDYA

Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 36. yeni bölümüyle 2 Aralık 2020 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 2 Aralık 2020 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi
Ukrayna ordusu Türk yapımı SİHA almayı planlıyor
Ordu'da 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanıktan kan donduran ifade
Motorin fiyatlarına 27 Kasım itibariyle okkalı zam geldi işte yeni fiyatlar
Reuters'a konuşan Numan Kurtulmuş'tan Biden açıklaması
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Kasım 2020)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm fragmanı
Arıza 12. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı
Bülent Arınç, AK Parti'den istifa mı ediyor?
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı