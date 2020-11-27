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DÜNYA

NASA astronotu Dünya'yı yörüngeden görüntüledi! O anlar nefes kesti

NASA astronotu Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittikleri sırada yörüngeden Dünya'yı görüntüledi. Nefes kesen anlar, binlerce beğeni aldı.

İhlas Haber Ajansı

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başladı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi uzay istasyonuna gönderilmişti.

Astronotlar görevlerine başlarken, Crew-1 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronot Victor Glover sosyal medya üzerinden ilk paylaşımını yaptı.

Glover, Dünya’nın kendine hayran bırakan görüntülerini, “Uzaydan ilk videom. Dragon uzay aracının penceresinden Dünya’ya bakın. Nefes kesen bir manzara” ifadelerini kullanarak takipleriyle paylaştı.

Yörüngeden Dünya’yı kayda alan Glover’ın görüntüsü binlerce beğeni aldı. Astronotlar 6 ay uzayda kalacak.

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