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Antalya'da dubalı doğum günü sürprizi pahalıya patladı! Bakın ne ceza aldılar

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde eczanenin önündeki dubayı otomobilin üzerine koyduktan sonra ters yönde yollarına devam eden gençler bulundu. 15 ve 17 yaşındaki gençlerin, arkadaşlarının doğum gününe giderken yoldan aldıkları duba ile sürpriz yapmayı planladıkları öğrenildi. Polis, ehliyetsiz araba kullanan 15 yaşındaki gence ve babasına toplamda 6 bin 234 TL para cezası uyguladı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir eczanenin önünde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Eczanenin yan tarafında duran otomobilden inen bir kişi, eczanenin önüne araç parkı yapılmaması için konulan dubalardan birisini aldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs dubayı otomobilin üzerine koyduktan sonra araç hızla hareket etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atatürk Caddesi’nde ters yola giren aracın hızla uzaklaştığı, dubayı alan şahsın da aracın sağ ön camından çıkıp kapıya oturarak dubayı tuttuğu gözlendi.

Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dubayı alarak ters yola girerek izini kaybettiren otomobili bulmak için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını izleyen ekipler, aracın rent a car aracı olduğunu belirledikten sonra kiralayan şahsa ulaştı.

Sürpriz yapmak istemişler
Aracı, Ü.E.Y.’nin (15) babasının kiraladığı, Ü.E.Y.’nin de arkadaşıyla gezmek için aracı alarak, Y.Z. (17) ile birlikte Manavgat sokaklarında tur attığı belirlendi. İki genç, otomobille bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına gittiklerini, giderken yol kenarındaki dubayı doğum gününü kutlayan arkadaşlarına sürpriz yapmak amacıyla alıp götürdüklerini dile getirdi.

6 bin 234 TL para cezası
Ü.E.Y. ve Y.Z. hakkında yasal işlem yapılırken, trafik açısından da otomobili kullanan Ü.E.Y.’ye sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 3 bin 117, babasına da sürücü belgesi olmayan kişiye araç vermek suçundan 3 bin 117 olmak üzere toplam 6 bin 234 TL para cezası uygulandı.

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