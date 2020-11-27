BIST 1.342
DOLAR 7,83
EURO 9,34
ALTIN 454,40
YEREL

İstanbul'da gören bir daha baktı! Pes dedirten görüntü

Basın ekspres yolunda Ayamama deresi üzerinde bulunan demirden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından elektrik kablolarının taşındığı demirler, dikenli tellerle örtüldü.

İhlas Haber Ajansı

Akşam iş çıkış saatlerinde Basın Ekspres yolundan Bağcılar Mahmutbey'e geçmek isteyen vatandaşlar üst geçidin uzak olmasını bahane ederek Ayamama deresinin üzerinde elektrik kablolarının geçişi için bulunan demirin üzerinden karşıya geçiyor. Yüksekliği yaklaşık 5 metre olan deredeki demirden emekleyerek geçmeye çalışan vatandaşların bu görüntüsü görenlere pes dedirtti.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen BEDAŞ ekipleri, demirlerin üzerini dikenli tellerle örttü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP 20 ildeki koronavirüsten ölüm rakamlarını açıkladı! '21 bin kişi öldü' iddiası
Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı
Zaharova'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
Galatasaray'da olağanüstü seçim ertelendi
Irak'ta terör örgütü PKK'nın karargâh mağarası tespit edildi MSB paylaştı
Bunu yapan insan olamaz! İstanbul'da kan donduran vahşet parçalanmış halde bulundular
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir lafı eğip bükmedi Ekrem İmamoğlu'nu böyle eleştirdi
Antalya'da kadınların çığlıklarını duydu! Uçan tekmeyle hayatının dersini verdi
Doya Doya Moda Rabia Ağca kimdir kaç yaşında Rabia kaç kilo?
Antalya'da dubalı doğum günü sürprizi pahalıya patladı! Bakın ne ceza aldılar
Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti
Doya Doya Moda Özde kimdir kaç yaşında kaç kilo?
Bağcılar'da pes dedirten görüntü kamerada
Birben Çoşkun kimdir kaç kilo evli mi Doya Doya Moda Birben yaşı