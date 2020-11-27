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Avcılar’da bebeğin çöpe atılması kamerada

AVCILAR'da göbek bağı kesilmemiş bir bebeği çöpe bırakan kadın gözaltına alınırken, bebeğin bırakılma anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı

Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, kağıt toplayıcısı bir kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin ölü olduğunu belirledi.

Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu, göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşılırken, polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Bebeği bırakan kadın kısa sürede yakalanırken, bebeğin çöpe atıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde elinde bir torba olan kadının yürüdüğü görülüyor.

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