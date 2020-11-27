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Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti

Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz konuk oldukları canlı yayında romantik dakikalar yaşadı. Gürdal'ın önünde diz çöken eşi, evlilik teklifi ederek "Seni çok seviyorum" dedi.

Evlilik programlarının ardından sosyal medyada fenomen olan geçtiğimiz sene fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, Uçankuş TV'de yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Canlı yayına eşi de gelen Gürdal, bu zamana kadar almadığı evlilik teklifini aldı.

Eşinden evlilik teklifi almadan evlenen Hanife Gürdal canlı yayında Lerzan Mutlu'nun isteği üzerine Kemal Ayvaz'dan evlilik teklifi aldı. Hanife Gürdal'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine eşi Kemal Ayvaz ile dansa kalktı ve o sırada stüdyoda romantik anlar yaşandı. Romantik dakikalara sessiz kalamayan Mutlu ise Gürdal'a çeyrek altın taktı.

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