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DÜNYA

Danimarka'da başbakan gözyaşları içinde özür diledi

Kürkleri için yetiştirilen milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka’da Başbakan Mette Frederiksen yaşananlardan ötürü özür diledi. Frederiksen, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Frederiksen, hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki 17 milyon vizonu itlaf etme kararı sonrası, sürüsünü kaybeden bir vizon kürkü çiftçisine ziyarette bulundu.

Başbakan, Kolding yakınlarında iki nesildir vizon üreticiliği yapan baba ve oğluyla yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin karşısına geçti. Oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görülen Frederiksen, 'Hata yapıldı' dedi. Başbakan gözyaşları içinde "Onlar için çok duygusaldı. Benim için de öyle. Üzgünüm" diye konuştu. 

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