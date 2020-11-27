Zürafa pasta nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Deseniyle dikkatleri üzerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi sizler için...

Malzemeler;

4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı kakao, ekstra 1 yemek kaşığı un.

Kreması için;

2 su bardağı süt, 1 tepeleme yemek kaşığı un, 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 3 silme yemek kaşığı şeker, 75 gr tereyağ veya margarin, 1 paket vanilya, 1 paket toz krem şanti, pasta içine koymak için 1 adet muz.

Hazırlanışı;

Yumurtaların sarılarını ayırıyoruz. Beyazlarını köpürtene kadar mikserle çırpıyoruz. Bir bardak şekeri yavaş yavaş ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Yumurta sarılarını teker teker ekliyoruz. Çırpmaya artık mikserle degil de çırpma teli ile yumurtanın köpüğünü öldürmeden devam ediyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yavaş yavaş unu ilave ediyoruz. Hazırladığımız hamurdan 4 kaşık ayırıyoruz ve bu kısmına 1 kaşık daha un ekliyoruz. Diğer kısmına 1 kaşık kakao ekliyoruz. Beyaz hamuru sıkma torbasına doldurup yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye zürafa desenleri yapıyoruz. 180 derece fırında sadece 2 dakika bekletip çıkarıyoruz. Üzerine kakaolu hamuru eşit şekilde yayıyoruz. Yine 180 derece fırında 8-10 dakika pişiyoruz.