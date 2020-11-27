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Çöp şişte balık nasıl yapılır?

Bu akşam şöyle güzel bir balık sofrası kurmaya ne dersiniz? Balık severler için çok güzel bir tarifimiz var çöp şişte balık. İşte tarifi....

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan balık; ızgara, fırınlama, kızartma ve buğulama olarak pişirilir. Kış aylarında daha fazla tüketilen bu besin, beyin gelişimini destekler. Aynı zamanda kas ve kemik yapısının güçlenmesini de sağlar. Halsizlik, stres ve depresyon gibi sorunların giderilmesinde de etkilidir. Malzemeleriniz hazırsa, ana yemeklerde sunabileceğiniz çöp şişte balık nasıl yapılır birlikte görelim.

Malzemeler;

1 kilo istavrit, bir su bardağı mısır unu, yarım çay bardağı un, tuz,  1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, kızartmak için yağ.

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