Cüneyt Özdemir'den bomba Ekrem İmamoğlu yorumu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki taksici lobisine karşı verdiği sınavda başarısız olduğunu söyledi.

Attığı tweette, "İmamoğlu siyasi hayatının en büyük sınavını veriyor" ifadesinin abartılı bir ifade olmadığını bu tweet sonrasında da tatsız bir kaç olay geliştiğini söyleyen Özdemir, İmamoğlu ve ekibinin bu konuda kötü bir sınav verdiğini iddia etti.

İşte Özdemir'in Youtube kanalında söylediği sözleri;

"Kardeşim bu İstanbul'un problemi mi problemi! AK Parti, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmamasını istiyor mu istiyor. Önüne çelme takmak istiyor mu istiyor! Olabilir...

Adamlar seçim yenilettiler, yendi. Bunu mu çözemeyecek? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun kafasının arkasında ne var biliyoruz. Biliyoruz ki cumhurbaşkanlığı var. Sen şimdi İstanbul'da 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Ortadoğu'da ne yapacaksın? Avrupa Birliği'nde ne yapacaksın? Taksiciler engelliyor mu, AK Parti engelliyor mu o zaman maksi kur! O zaman dolmuşu ne bileyim tolmuş yap. Bilmiyorum ne yapacağını? Zaten ben bilsem gider ben aday olurdum."