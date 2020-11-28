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Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

Pandemi sürecinde yasaklara rağmen partiden partiye koşan ve bunla ilgili eleştirilere de ters tepki veren Öykü Çelik yeni açıklamalarıyla olay olacak. Çelik yaptığı açıklamada "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti.

Oyuncu Öykü Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularını yanıtladı. Pandemide partiden partiye koşan ve hiçbir önlem almayan ve insanların hayatlarını da tehlikeye atan Çelik şoke eden açıklamalar yaptı.

Pandemi sürecine rağmen kalabalık bir partiden çıkarken görüntülenen Çelik, “Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu” dedi.

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