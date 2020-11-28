İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Bu lezzetin sofralarımızdaki normal mantıdan farklı et suyu ya da sosla servis edilmesidir. Peki, ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır? İşte, adım adım ravioli tarifi ve malzemeleri.

Malzemeler;

Hamuru için 4 su bardağı un, 1 su bardağından 2 parmak eksik irmik, 4 yumurta, yarım fincan su, yarım tatlı kaşığı zerdeçal, tuz, içine koymak için Beyaz peynir.

Sosu için;

1 porsiyon Yarım paket krema, 3-4 adet mantar, 5-6 parça kuru domates, bir tutam taze ıspanak, bir tutam kaşar rendesi, tuz, üzerine eski kaşar rendesi.