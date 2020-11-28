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Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu direk dansıyla ortalığı salladı

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini oynayan Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini oynayan Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir süredir dans dersleri alan Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı anlar takipçilerinden tam not aldı. Oyunculuğun yanı sıra dans eden ve şarkı söyleyen Köseoğlu, o anları da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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