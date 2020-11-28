Bornova'da koronavirüsü yenen midyeciye saldırı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyyar tezgahında midye satan Murat Dal (32), yakalandığı koronavirüsü yenip, karantina sürecini tamamladıktan sonra gittiği markette, kendisine "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" diyerek sataşan Gökhan Ö.'nün saldırısına uğradı.
Seyyar tezgahta midye satan Murat Dal, bir süre önce koranavirüse yakalandı. Evde izole olan Dal, iyileşip karantina süresini tamamladığı 22 Ekim günü, normal yaşamına döndü.
15 Ekim günü Kamil Tunca Bulvarı Yavuz Selim Caddesi'ndeki markete giden Dal'a müşterilerden Gökhan Ö., "Bize hastalığı getirmek zorunda mısın?" dedi. Çıkan tartışma sırasında Gökhan Ö., Murat Dal'a saldırdı.