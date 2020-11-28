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DÜNYA

Rusya'da hayatının hatasını yaptı! Antifrizin kalitesini çakmakla denedi o anlar kamerada

RUSYA'da akılalmaz hatayı yapan adam antifrizin kalitesini asansörde denedi. Sonrasında vücudu alevlere teslim olan adam adeta ölüm kalım savaşı verdi. Dehşet anları kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Rusya’nın Volga Federal Bölgesi’ne bağlı Orenburg şehrinde bir adam soğuk havalarda otomobilin radyatörüne koymak için evinde antifriz hazırladı. Şişeye koyduğu antifriz ile asansöre binen adam cebinden çakmağı çıkararak antifrizin kaliteli olup olmadığını denemek istedi.

Şişedeki antifrizi çakmakla tutuşturan adam bir anda alevler içinde kaldı. Asansörün hareket ettiği sırada tutuşan antifrizden kurtulmaya çalışan adam başarılı olamadı. Antifriz şişesi yere düşünce alevler asansörü de sardı. Asansör zemin kata indiğinde kapılar açılmasına rağmen alevler içinde kalan adam ilk hamlesinde dışarıya çıkamadı. Diz çöken adam bir süre alevlerle mücadele ettikten sonra kendisini dışarıya attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Vücudu ikinci derece yandı

Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken, vücudunda ikinci dereceden yanıklar olduğu ve bir süre yanık ünitesinde tedavisine devam edileceği açıklandı. Asansördeki yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü belirtildi.

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