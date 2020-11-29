Son dakika CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma! Skandal 'ordu satıldı' sözleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı son dakika Türk ordusuna yönelik skandal sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlattı. Başarır, katıldığı canlı yayında, 'Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış' ifadelerini kullanmıştı.

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Ankara Başsavcılığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış'diyen 27. dönem milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Başarır ne demişti?

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Ali Mahir Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Başarır'ın sözlerine Ak Parti ve MHP kanadından sert tepkiler gelmişti.