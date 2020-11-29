BIST 1.329
DOLAR 7,81
EURO 9,35
ALTIN 449,55
HABER /  MEDYA

Cem Yılmaz'a açtığı davalarla biliniyordu! Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüse yakalandı

Prof. Dr. Orhan Kural, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Profesör Kural, COVİD-19 olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı, “Doktorlar, hemşireler, sağlık ekipleri benimle çok güzel ilgileniyorlar. Hepsine ve güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde, nice mutlu coğrafyalarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın...” paylaşımla duyurdu. 

Prof. Dr. Orhan Kural, daha önce İsmail YK ve Cem Yılmaz’a açtığı davalarla gündeme gelmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yoğun bakımdaydı! Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Son dakika CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma! Skandal 'ordu satıldı' sözleri
Batman'da en küçük hasta koronavirüse yenik düştü! Herkesi üzüntüye boğdu
Ankara'da resmi anaokulu ve anasınıfları hakkında 'uzaktan eğitim' kararı
Antalya'da eşi terk edince çılgına döndü! Evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
Karaman'da dehşet verici olay! Kafasını kek makinesine kaptıran işçi öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu
Adıyaman'da vakalar patladı! 1 günde 135 adres karantinaya alındı
Masterchef Uğur Deniz Yılmaz kimdir aslen nereli instagramı kapattı mı?
ABD'deki esrarengiz olay dünyayı şaşkına çevirdi! Görülmesiyle kaybolması bir oldu
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu koronavirüse yakalandı
Emniyet kemeri takmama cezası 2021 kaç para oldu?
Yorumlar