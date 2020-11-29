Cem Yılmaz'a açtığı davalarla biliniyordu! Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüse yakalandı

Prof. Dr. Orhan Kural, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.

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Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Profesör Kural, COVİD-19 olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı, “Doktorlar, hemşireler, sağlık ekipleri benimle çok güzel ilgileniyorlar. Hepsine ve güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde, nice mutlu coğrafyalarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın...” paylaşımla duyurdu.



Prof. Dr. Orhan Kural, daha önce İsmail YK ve Cem Yılmaz’a açtığı davalarla gündeme gelmişti.