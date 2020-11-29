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Ordu'da korkunç olay! Kayınpeder, torunlarının gözü önünde hem gelinini hem kendini vurdu

ORDU'da 65 yaşındaki adam iki torununun gözü önünde kavga ettiğini gelinini vurduktan sonra intihara kalkıştı. Gelin ve kayınpederin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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ORDU'nun Fatsa ilçesinde kayınpeder Mustafa B. (65) ile gelini Hülya B. (32) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Hülya B., evden ayrılıp, baba ocağına dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren kayınpeder Mustafa B. duruma sinirlenip, tabanca ile gelinini vurduktan sonra, kendine de ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, “Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şu an için” diye konuştu.

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