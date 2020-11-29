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Uğur Deniz Yılmaz küfürlü twitleri Masterchef'ten kovulmasına sebep oldu

Uğur Deniz Yılmaz Masterchef Türkiye'de son 8'e kalmanın tadını çıkaramadan kovuldu. Uğur Deniz Yılmaz twitleri sebebiyle Acun Ilıcalı tarafından kapıya konuldu. Peki Masterchef Uğur ne yazdı işte twitleri:

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Hatırlanacağı gibi geçen hafta Acun Ilıcalı, Uğur Deniz Yılmaz'ı Masterchef'ten kovduğunu duyurmuştu. Buna gerekçe olarak da büyük kısmı 2012 yılına ait olan twitleri gösterilmişti. O dönemde henüz 18 yaşında olan Uğur Deniz Yılmaz, ergen dönemlerinde attığı twitlerin faturasını fenomen yarışmada ödedi.

Geçen hafta Ayyüce'nin elendiği haftada Uğur Deniz Yılmaz potaya düşmüştü. Acun Ilıcalı, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" diyerek diskalifiyeyi duyurunca Uğur'un eleneceği düşünülmüştü. Ancak Uğur Deniz Yılmaz bu hafta boyunca yarışmada yer aldı. Bunun sebebi de çekimlerin bir hafta önceden yapılmış olmasıydı. 

Masterchef Türkiye'nin 29 Kasım eleme haftasında Uğur Deniz Yılmaz'ın vedası olacak. Herkesin merakını çeken ise bu vedanın nasıl olacağı. Peki Uğur Deniz Yılmaz'ın, son 8'e kaldığı Masterchef'ten kovulmasının sebebi olan twitlerinde neler var? İşte o twitleri:

Uğur Deniz Yılmaz'ın twitlerinin tamamı için tıklayın

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