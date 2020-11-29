Uğur Deniz Yılmaz nasıl veda etti Masterchef'te kim elendi kovulan Uğur'un twitleri

Masterchef Türkiye'de daha önce eşine sadece bir kez rastlanan bir diskalifiye olayı gerçekleşti. 2018 sezonunda da Masterchef Murat Özdemir, Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan kovulmuştu. Murat Özdemir o dönem sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya ağır hakaretler etmiş ve devamında da bir çok skandalla gündeme gelmişti. Psikolojik sorunları olan Murat'ın diskalifiyesinden bu yana ilk kez Acun Ilıcalı ilk kez bir yarışmacıya kapıyı gösterdi. Üstelik de son 8'e kaldığı haftada bunu yaptı.