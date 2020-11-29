Uğur Deniz Yılmaz nasıl veda etti Masterchef'te kim elendi kovulan Uğur'un twitleri
Masterchef Türkiye 29 Kasım 2020 eleme gecesine Uğur Deniz Yılmaz'ın vedası damga vuracak. Uğur Deniz Yılmaz twitleri ortaya çıkınca Acun Ilıcalı tarafından kovulmuştu. Peki bu veda nasıl olacak, Uğur nasıl gönderilecek?
Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek sorusunun yanıtından çok Uğur Deniz Yılmaz'ın gidişi merak ediliyor. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Acun Ilıcalı, Uğur Deniz Yılmaz'ı Masterchef'ten kovduğunu duyurmuştu. Buna gerekçe olarak da büyük kısmı 2012 yılına ait olan twitleri gösterilmişti. O dönemde henüz 18 yaşında olan Uğur Deniz Yılmaz, ergen dönemlerinde attığı twitlerin faturasını fenomen yarışmada ödedi. Peki Masterchef 29 Kasım 2020 elemesinde neler oldu, Uğur Deniz Yılmaz'ın twitlerinde neler var, yarışmadan nasıl gönderildi? İşte merak edilen geceye dair bilgiler:
Masterchef Türkiye'de daha önce eşine sadece bir kez rastlanan bir diskalifiye olayı gerçekleşti. 2018 sezonunda da Masterchef Murat Özdemir, Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan kovulmuştu. Murat Özdemir o dönem sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya ağır hakaretler etmiş ve devamında da bir çok skandalla gündeme gelmişti. Psikolojik sorunları olan Murat'ın diskalifiyesinden bu yana ilk kez Acun Ilıcalı ilk kez bir yarışmacıya kapıyı gösterdi. Üstelik de son 8'e kaldığı haftada bunu yaptı.
Geçen hafta Ayyüce'nin elendiği haftada Uğur Deniz Yılmaz potaya düşmüştü. Hemen öncesinde Acun Ilıcalı, Uğur Deniz Yılmaz'ı attığı bir twitle yarışmadan diskalifiye ettiğini duyurdu. Twitinde "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi. Bu açıklamanın ardından yapılan elemede haliyle Uğur Deniz Yılmaz'ın vedası beklendi. Ancak Uğur Deniz Yılmaz bu hafta boyunca yarışmada yer aldı. Bunun sebebi de çekimlerin bir hafta önceden yapılmış olmasıydı.
Masterchef Türkiye'nin bu geceki elemesinde Uğur Deniz Yılmaz'ın vedası olacak. Herkesin merakını çeken ise bu vedanın nasıl olacağı. Eleme potasında olan Uğur Deniz Yılmaz yemeği yapamadığı için mi gönderilecek yoksa şefler direkt olarak ona kapıyı mı gösterecek? TV8 tarafından yayınlanan tanıtımlara bakılacak olursa, Uğur Deniz Yılmaz şefler tarafından eleme oyununa tabi tutulmadan gönderilecek. Peki Uğur Deniz Yılmaz'ın, son 8'e kaldığı Masterchef'ten kovulmasının sebebi olan twitlerinde neler var?