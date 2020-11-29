CHP'de büyük rezalet! İstanbul'da CHP yöneticisi tecavüz suçundan tutuklandı

İSTANBUL CHP'de tecavüz dehşeti. Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı U.K., genç bir kadına tecavüz suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. CHP İstanbul teşkilatı karışırken, Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yapıldı.

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CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırı suçundan gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanması istenen U.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür İfade'nin haberine göre, olay yaklaşık 10 gün önce Beşçeşmeler'de bir mekanda yaşandı.

Saldırıyı örtbas etme çabası... Tecavüz olayının patlak vermesinin ardından olayın üzerini örtmek için bazı kişilerin devreye girdiği ve genç kadın ile ailesiyle görüşülmeye çalışıldığı ortaya iddia edildi. Yaşananlara ilişkin CHP il ve ilçe yöneticileri ile CHP kadın kollarının ilçe yöneticilerinin sesiz kalmasını trajedi olarak nitelendirildi.

Maltepe CHP yönetimi, geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında kırmızı şemsiye dağıtmıştı.

Yaşanan cinsel saldırı ve saldırıyı yapan CHP Maltepe ilçe yöneticisinin tutuklanmasıyla; Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli kadın tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na çağrı yapıldı. İşte o çağrı:

'Canan Kaftancıoğlu lütfen gereğini yap!'

Kadına cinsel saldırıda bulunan zihniyetin sağı solu orta yolcusu olmaz. Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir sapık 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden kendi yönetiminden çıkınca herkes hiç olmamış yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta.

İçinizdeki kötüleri partiniz zarar görecek diye gizlemeyin efendiler. Partinize gelen her adamın kavun değil ki götünü koklayıp anlayalım, Savunma mekanizmanız tamda bu olacak biliyorum. Hırsız çıktıysa arsız çıktıysa sapık çıktıysa ihraç edip ilişiğini kesersiniz. Bu çözüm mü tabiki çözüm değil bu zihniyetlere istikrarlı bir şekilde mücadele etmedikçe bunlara karşı politikalar üretmedikçe sonuç bu olur.

İki gün evvel 20 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulunan kızı alı koyup şiddet uygulayan parti yöneticinize karşı tavrınız alalacele yönetimi toplayıp disipline sevk etmek mi olacak sadece. Yoksa kadın örgütlülüğünde olan bir partide şiddete uğrayan kadına sahip çıkıp işin hukuki boyutunda olayın takipçisi olup ilçe yöneticiniz dahi olsa en ağır cezayı alması için mücadele edecek misiniz. Mesela tıpkı Musa Orhan’ı, Pınar’ı öldüren cani sapığı teşhir edip kınadığınız gibi bunuda kınayacak mısınız merak ediyorum. Daha iki gün önce 25 kasımda cinsel tacize ve tecavüze karşı basın açıklamaları yapan bir partinin kadın örgütleri bence acil olarak kadın kolları başkanlarıyla birlikte bu ahlaksızlığı teşhir edip mağdur edilmiş kadının yanında tavır almalıdır.”