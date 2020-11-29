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Beşiktaş, Sergen Yalçın'la Fenerbahçe'nin Kadıköy kalesini yıktı

15 yıldır birçok teknik adamla Fenerbahçe deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Kadıköy büyüsünü bozmayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Çok mutluyuz. Oyuncularımız da mutlular. Karakter sınavı verdiler. Başarıyla geçtiler" dedi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini deplasmanda en son 2005 yılında yenen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi tam 15 yıl sonra yine aynı skorla 4-3 mağlup etti. 15 yıllık süreçte birçok teknik adamla deplasmandan eli boş dönen Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde Kadıköy kalesini yıkmayı başardı.

"Çok mutluyuz"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Çok mutluyuz. Oyuncularımız da mutlular. Oyuna bakınca zor bir 90 dakika oldu. 50'de falan 10 kişi kaldık. Fenerbahçe; çok güçlü, fizik gücü yüksek oyuncuları var. Oyuncularım inançlıydı. Karakter sınavı verdiler. Başarıyla geçtiler" dedi.

Yalçın, "Kısıtlı bir kadromuz var. Tüm hamleleri yapmaya çalıştım. Oynayanlar, oyuna girenler, karakter koyanlar... Hepsine teşekkürler. Lig uzun ama puan tablosu için bizim için önemliydi. Hedefe yakın kalmayı umuyorduk" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, "Ligin başı bizim için iyi olmadı. Sıkıntılıydı. Şimdi yavaş yavaş anlayış, sistem oturmaya başladı. Ne istediğimi oyuncular anlamaya başladı. İyi yoldayız. Önümüze umutla bakıyoruz. Her geçen gün geleceğe dair umutlarımız artıyor" ifadelerini kullandı.

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