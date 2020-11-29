BIST 1.308
DOLAR 7,84
EURO 9,38
ALTIN 447,12
HABER /  FENERBAHÇE

Erol Bulut: Hatalarımızdan ders çıkaracağız

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bireysel hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Abone ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2. golden sonra oyun disiplininden koptuklarını dile getirdi.

Maç başında önemli 1-2 pozisyonu değerlendiremediklerini vurgulayan Bulut, "Maçın başında gol yedik. Kalemize gelen ilk şutun gol olması moralleri biraz bozdu. 2. golden sonra oyun disiplininden koptuk. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken bireysel hatalardan yediğimiz 3. ve 4. goller oldu. Yakalama pozisyonunda olduğumuzda yaptığımız bireysel hatalardan maalesef bu maçı kaybetmiş olduk" diye konuştu.

Takımın kazanırken de kaybederken de beraber olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Defansta çok hata yaptık, maalesef çok hata. Bunları analiz edip, değerlendireceğiz. Rakibimiz çok istekliydi, biz de istekliydik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe bu kadar basit gol pozisyonu vermememiz gerekiyor. Üst seviyede olmak istiyorsanız, şampiyonluğa oynamak istiyorsanız hataların minimuma düşmesi gerekiyor."

Mağlubiyeti hakeme bağlamadıklarını da kaydeden Bulut, elinde 22 kaliteli oyuncu bulunduğunu ve mağlubiyetin çıkarılan kadrodan kaynaklanmadığını da ifade ederek sözlerini tamamladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'de büyük rezalet! İstanbul'da CHP yöneticisi tecavüz suçundan tutuklandı
Yoğun bakımdaydı! Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Son dakika CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma! Skandal 'ordu satıldı' sözleri
Batman'da en küçük hasta koronavirüse yenik düştü! Herkesi üzüntüye boğdu
Ankara'da resmi anaokulu ve anasınıfları hakkında 'uzaktan eğitim' kararı
Antalya'da eşi terk edince çılgına döndü! Evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye cevap: Algı değil olgu
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la Fenerbahçe'nin Kadıköy kalesini yıktı
Ankara'da 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Uğur Deniz Yılmaz küfürlü twitleri Masterchef'ten kovulmasına sebep oldu
Masumlar Apartmanı 12. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 3 yorum