Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe mahalle takımı gibiydi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, "Beşiktaş, tarihi bir maç oynadı. Fenerbahçe, mahalle takımı gibiydi" dedi.

Abone ol

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Allah affetsin de; Rosier'e koronavirüs yaramış. 'Serdar, Tisserand, Lemos'tan birini seç' deseler, Serdar'ı seçerim. Ne olduysa Serdar Aziz'e... 'Bizim evlattır, otur' dediler. Aylardır bu maçı bekleyen Caner'i oynatmıyorsun. Caner, oyuna girdi; ruh gibiydi. Kafadan defansını 5 benzemezle oynattın" dedi.

Ayrıca Dilmen, "Bana göre; 180'lik kadrosu olan Fenerbahçe, 100'le gidiyor. Fenerbahçe'de yetenekli olup da çalışkan olmayan futbolcular var. Beşiktaş, tarihi bir maç oynadı. Fenerbahçe mahalle takımı gibiydi" ifadelerini kullandı.

"Souza'nın pozisyonu adam öldürmeye tam teşebbüs"

"Hadi şimdi Tugay Kaan Numanoğlu'nu Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray maçlarına verin?" diyen Dilmen, "Gelelim penaltıya. 10 gün verirsem penaltıyı, istediğinizi söyleyin bana. Ben hayatta vermem kardeşim. Welinton'un darbesi, vuruşun ayarını değiştirmedi. Öyle 50 tane penaltı veririm. Maç 4-4 bitse ne yapacaksın? Son dakika Souza'nın pozisyonu adam öldürmeye tam teşebbüsten kırmızı kart" şeklinde konuştu.