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Afyonkarahisar'da koronavirüslü şoför minibüs sürerken yakalandı

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan minibüs şoförü Erdal E., direksiyon başında yakalandı. Erdal E., yurda yerleştirilirken; minibüsteki yolcular, evlerine gönderildi.

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AFYONKARAHİSAR'da minibüs şoförü Erdal E., yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı. Test sonucunun çıkmasını beklemeyen Erdal E., minibüsüyle Ataköy-Merkez hattında sefere çıktı. Sonucunun pozitif çıkmasına rağmen yolcu taşımaya devam eden Erdal E.'nin evinde olmadığını belirleyen filyasyon ekipleri, polisten yardım istedi. Polis ekipleri de 03 M 203 plakalı aracı, Yeşilyol Caddesi üzerinde durdurdu.

Yolcuları indiren ekipler, Erdal E.'nin minibüsten çıkmasına izin vermedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, şoförü hasta nakil aracı ile karantina sürecini geçireceği yurda götürdü.

Minibüsteki yolcular da gerekli uyarılar yapılarak evlerine gönderildi.

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