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Şanlıurfa Siverek'te akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan aktı

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi Başbük Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ortalık savaş alanına dönerken; ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla vurularak yaralanan Ali Türk ile Kutbizade Yaygın, sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen Türk ve Yaygın'ın yakınları, gözyaşlarına boğulurken; çevik kuvvet polisi de hastanede önlem aldı.

Öte yandan giriş ve çıkışların kapandığı Başbük Mahallesi'nde jandarma ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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