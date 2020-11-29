Formula 1 Bahreyn GP'de Haas sürücüsü Grosjean'ın korkunç kazası

Formula 1 Bahreyn GP'nin ilk turunda yaşanan bir kaza sonrasında Haas sürücüsü Romain Grosjean'ın kullandığı araç bir anda alev aldı. Fransız pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Formula 1 Bahreyn GP'nin ilk turunda Haas sürücüsü Romain Grosjean, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere vurdu ve o esnada büyük bir patlama meydana geldi. Yarış anında kırmızı bayraklarla durdurulurken; Grosjean'ın durumuna dair endişeler ortaya çıktı çünkü araç alevler arasında kaldı. Bir süre sonra Grosjean'ın araçtan çıktığı bilgisi ekranlara geldi ve ardından Grosjean'ın sağlık görevlilerinin koluna girmesiyle ambulansa yöneldiği görüldü.

Grosjean'ın 3. virajdan sonra düzlükte AlphaTauri'den Daniil Kvyat ile temas yaşamasıyla çok yakında bulunan bariyerlere girdiği görüntüsü ortaya çıktı. Çok yakın mesafede gerçekleşen bu kazada aracın motorunun bulunduğu arka kısmı koparken; yaşam hücresi yani kokpitin yer aldığı ön taraf bariyerleri delerek içeri doğru girdi.

Grosjean, halo sayesinde bariyerlere kafadan girmekten kurtuldu ve büyük kazadan kendi başına çıkmayı başardı. İlk kontrollerin ardından Grosjean'da elinde ve ayaklarında hafif yanıklar olduğu ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldüğü bilgisi geldi.

Tıbbi merkezdeki kontrolün ardından ise Grosjean, bölgedeki yakın bir hastaneye götürüldü. Grosjean'da ufak yanıkların dışında kaburgasında da kırık olmasından şüphe duyuluyor. (tr.motorsport.com)