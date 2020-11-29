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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (29 Kasım Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 168 bin 212 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 494 bin 351, can kaybı 13 bin 558 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 6439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 168 bin 212 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 kişi oldu.

Geride bıraktığımız günde 185 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaşırken; hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.8 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün 6439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" ifadesini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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