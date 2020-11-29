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Fenerbahçe, 2020'de yenilmezlik serilerini kaybetti

Beşiktaş'a iç sahada 15 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe, 2020 yılı içinde benzer serileri Galatasaray ve Trabzonspor karşısında da kaybetti.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. Beşiktaş, 2004-2005 sezonundaki 4-3'lük maçtan sonra yine aynı skorla 15 yıl sonra kazanmayı başardı.

Beşiktaş'a iç sahada 15 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe, 2020 yılı içinde benzer serileri Galatasaray ve Trabzonspor karşısında da kaybetti.

16 Haziran'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray ise Şubat 2020'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini tam 20 yıl 2 ay sonra yenmişti. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan Galatasaray, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son vermişti.

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