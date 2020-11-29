Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 10’uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. Beşiktaş, 2004-2005 sezonundaki 4-3'lük maçtan sonra yine aynı skorla 15 yıl sonra kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin gollerini 34'te Cisse, 68 ve 90+6'da penaltıdan Ozan Tufan atarken; Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 20'de Aboubakar, 53'te Necip Uysal ve 88'de N'Sakala attı.

Beşiktaş'ta Larin, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından; Beşiktaş puanını 16 yaparak 4. sıraya çıktı. Fenerbahçe ise 20 puanla 3. sırada kaldı.

Fenerbahçe: 3 - 4 :Beşiktaş

90+8' Josef De Souza'nın faulü sonrasında Mauricio Lemos ile Josef De Souza arasında yaşanan tartışmadan dolayı her iki oyuncuda hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90+7' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın penaltı golü ile maçta farkı tekrar bire indiriyor! Welinton Silva'nın Mame Thiam'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ozan Tufan yaptığı vuruşla kaleci Utku Yuvakuran ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

90' Valentin Rosier'in faulü sonrasında Ozan Tufan ile Valentin Rosier arasında yaşanan tartışmadan dolayı her iki oyuncuda hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

88' GOOOLL!!! Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor! Mert Hakan Yandaş'tan topu kapan Georges-Kevin N'Koudou sağ kanattan hızla ilerleyerek Luiz Gustavo'yu geçiyor ve yerden ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Fabrice N'Sakala arka direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

83' Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın arka direkte yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

81' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Utku Yuvakuran topa hakim olmayı başarıyor.

68' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golü ile maçta farkı bire indiriyor! Ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş soldan topu içeri ortalıyor. Kemal Ademi'nin kafayla indirdiği pası önünde bulan Dimitris Pelkas'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top üst direkten geri geliyor. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan altıpas önünden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

66' Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla topla buluşan Ozan Tufan'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

63' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda Utku Yuvakuran topa hakim olmayı başarıyor.

54' GOOOLL!!! Beşiktaş, Necip Uysal'ın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor! Marcel Tisserand'ın uzaklaştıramadığı top sonrasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Josef De Souza arka direğe ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Necip Uysal, Gökhan Gönül'den önce davranarak gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

50' KIRMIZI KART! Beşiktaş, Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalıyor! Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Cyle Larin, Gökhan Gönül'e eliyle yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Cyle Larin kırmızı kartla oyun dışına gönderiliyor.

44' Vincent Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Bernard Mensah'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

34' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin golü ile maçta farkı bire indiriyor! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcel Tisserand kafayla topu arka direğe indiriyor. Pozisyonu iyi takip eden Papiss Cisse yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Utku Yuvakuran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

24' Gelişen kontra atakta Vincent Aboubakar'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mauricio Lemos son anda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20' GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Hızlı gelişen atakta Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Vincent Aboubakar altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atmayı başarıyor.

4' GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor! Cyle Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vincent Aboubakar, Mauricio Lemos'u ekarte ederek ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşede ağlarla buluşturuyor.

2' Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Diego Perotti'nin vuruşunda top savumadan geri geliyor. Ardından Dimitris Pelkas'ın yakın mesafeden dönerek yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

Stat: Ülker

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Filip Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Necip Uysal, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar