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Tacizci Umut Karagöz CHP'den ihraç edilmiş!

CHP'deki taciz skandalında yeni gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Umut Karagöz'ün partiden ihraç edildiğini söyledi. Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına rağmen Disiplin Kurulu'nun toplanmaması ihraç açıklamasını tartışmalı hale getirdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 20 yaşındaki genç kadını taciz ettiği iddia edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Maltepe’de CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün partiden ihraç edildiğini söyledi.

Oda TV'ye açıklama yapan Kaftancıoğlu, taciz iddialarını doğrulayarak Umut Karagöz'ün partiden atıldığını ve parti örgütü olarak mağdurun yanında olduklarını söyledi. 

Açıklamasında Karagöz'ün daha ifadesini vermeden partiden ilişkisinin kesildiğini belirten Kaftancıoğlu, “Bu konuda tavrımız çok net. Gereğini yaptık. Mağdurun da sonuna kadar yanındayız. Davayı il ve ilçe örgütümüzle birlikte takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İhraç edildi sözleri şaibeli!

Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından ihraç sözlerinin doğru olmadığı belirtildi. CHP'ye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre Kaftancıoğlu'nun Karagöz'ün Disiplin Kurulu'na sevk edildi; ancak kurul henüz toplanmadı.

İhraç belgesi kamuoyu ile paylaşılmalı

Kaynaklar, Karagöz'ün ihraç edilmesi için kurulun toplanması gerektiğinu belirtirken Kaftancıoğlu'nun şaibeyi ortadan kaldırmak ve parti örgütünü bu konuda rahatlatmak için ihraç belgesini kamuoyu ile paylaşması gerektiği kaydedildi.

Kaftancıoğlu köpeğini gezdirmiş!

Skandalın ortaya çıkmasının ardından bir süre ulaşılamayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Instagram hesabından bugüne ilişkin bir fotoğraf paylaştı. Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı akıllara ihraç için "Disiplin Kurulu'nu ne zaman toplandı" sorusunu getirdi.

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