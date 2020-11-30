Ankara'da feci olay! 17 yaşındaki Gülnur tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu

ANKARA'da Gülnur Y. (17), evinde başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Gülnur Y.'nin intihar ettiği ve bıraktığı notta "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

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Ankara'dan gelen son haber feci...İddiaya göre iş çıkışı evine giden baba Ahmet Y., kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine eşi Fadime Y.'yi aradı. O sırada komşu ziyaretine giden Fadime Y., hemen geri gelerek anahtarla kapıyı açtı. Çift, içeri girdikleri sırada kız çocukları Gülnur Y.'yi kanlar içinde yerde gördü. Sinir krizi geçiren çift, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülnur Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evde incelemede bulunan polis ekipleri ise bir av tüfeğini muhafaza altına aldı. Ekipler ayrıca Gülnur Y.'nin yazdığı düşünülen bir intihar notu da buldu. Muhafıza altına alınan notta ise kendisinin intihar ettiğini belirten Gülnur Y.'nin, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Evde tek başınaymış

Öte yandan Gülnur Y.'nin 3 kardeşi olduğu öğrenilirken, olay esnasında kardeşlerden birinin işte olduğu, diğer 2 kardeşin ise dışarıda olduğu belirtildi. Gülnur Y.'nin babasının işte olduğu, annesinin ise kısa süreliğine komşusunun evine gittiği öğrenildi.