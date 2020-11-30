Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı geliyor! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasında söylediği "Yeni kısıtlamalar getireceğiz. Bu tedbirleri almaya mecburuz" sözlerinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Yeni koronavirüs önlemleri alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı kabine toplantısından çıkan kararları ve yeni tedbirleri Erdoğan bizzat açıklayacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında koronavirüs gündemiyle bugün toplanıyor.Masada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması beklenen yeni tedbirler var.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin alacağı kararlar içerisinde koronavirüse yayılım imkanı bırakmamak için maksimum çaba verilecek. Bu kapsamda kabinenin hafta içi sokağa çıkma yasağı dahil birçok konuyu gündemine alacağı belirtildi. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son iki haftadır, haftasonları belli saatlerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl seyrettiğine dair bir sunum yapması da bekleniyor. Ayrıca Koca'nın Çin aşını Türkiye'de gönüllü olarak yaptıranlarla ilgili son rakamları paylaşması ve yerli aşıyla ilgili bilgilendirme yapacağı da ifade ediliyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.

Seyahat yasağı

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması.